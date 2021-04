Shannen Doherty a 50 ans : optimiste malgré son cancer, elle s'affiche au naturel

Sans trop donner de nouvelles de son état de santé, Shannen Doherty a récemment expliqué qu'elle ne souhaitait plus qu'on prie pour elle. "Il y a un moment où tu finis par te dire 'Je m'en sors bien. Je vais bien', précisait-elle dans Entertainment Tonight. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient davantage besoin de prières, alors que je me sens en pleine forme. Je me sens même mieux que ça. Je me sens forte et en bonne santé, et confiante et heureuse. Tout le monde est en phase terminale. Je pourrais vivre bien plus longtemps que quelqu'un en parfaite santé. On n'en sait juste rien..."