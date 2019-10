Luke Perry : Le bel hommage de la série Riverdale à l'acteur disparu

Pour rappel, l'acteur américain a succombé à un accident vasculaire cérébral le 4 mars 2019, à seulement 52 ans. "On n'en croise pas tous les jours, des gars comme Luke", avait témoigné KJ Apa, en avril dernier dans l'émission Tonight Show. "C'est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens, avait alors déclaré le Néo-Zélandais de 21 ans, décrivant Luke comme "le genre de personne qui fait tout son possible pour que, qui que tu sois, peu importe que tu sois grand ou petit, tu te sentes à l'aise et chaleureusement accueilli".