Shannen Doherty, atteinte d'un cancer : "Un cancer ne veut pas dire que votre vie est terminée"

Connue pour son rôle dans la série à succès Charmed, Shannen Doherty reste déterminée à vivre de sa passion malgré la maladie. Dans une interview accordée au magazine américain Variety, jeudi 30 septembre 2021, l'actrice de 50 ans - en plein combat contre le cancer du sein - est revenue sur son difficile quotidien.

Après avoir interprété le personnage de Brenda Walsh dans Beverly Hills et celui de Prudence Halliwell dans la série Charmed, Shannen Doherty a partagé être atteinte d'un cancer en 2015. Alors qu'elle annonçait s'être remise de sa maladie en 2017, c'est le coeur lourd qu'elle a dévoilé la récidive de cette maladie en février 2020. Un cancer du sein métastasé de stade 4 qui s'est malheureusement propagé. Et auprès de Variety, cette dernière a partagé sa détermination à ne pas renoncer à sa carrière : "Le meilleur exemple que je peux donner aux gens qui ont un cancer, ainsi qu'au monde extérieur qui n'en a pas, c'est de montrer à quoi ressemble un patient qui a le cancer".

Malgré la maladie, Shannen Doherty reste positive

Totalement "apte au travail", Shannen Doherty s'est ensuite un peu plus épanchée sur son quotidien : "J'essaie juste de vivre du mieux que je peux, d'être le meilleur exemple en ce moment." Sans oublier de rappeler durant son interview au média, son envie de se mettre à la réalisation. "Je suis une vraie geek quand il s'agit de caméras, de focales et de lumières ; créer une atmosphère, un ton. C'est probablement quand je réalise que je suis la plus heureuse", a-t-elle ensuite indiqué. Et de conclure sur l'avancée de sa maladie : "Un cancer de stade 4 ne veut pas dire que votre vie est terminée. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas viable sur un lieu de travail. C'est tout le contraire. Je pense qu'il y a une sagesse, une vulnérabilité et une compréhension plus profonde de la vie maintenant que je n'avais jamais eues."