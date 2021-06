Shannen Doherty : Coup de gueule contre les actrices liftées et botoxées

Son visage que Shannen Doherty expose raconte notamment sa longue bataille contre le cancer. En novembre 2020, elle annonçait le retour de la maladie et son évolution au stade 4. Shannen s'était exprimée dans l'émission Good Morning America, diffusée sur ABC aux États-Unis. Les larmes aux yeux, la star s'était dite "pétrifiée" pour l'avenir.

Plus récemment, Shannen Doherty a demandé à ses soutiens de cesser de prier pour son état de santé. "Il y a un moment où tu finis par te dire 'Je m'en sors bien. Je vais bien'. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient davantage besoin de prières, alors que je me sens en pleine forme. Je me sens même mieux que ça. Je me sens forte et en bonne santé, et confiante et heureuse. Tout le monde est en phase terminale. Je pourrais vivre bien plus longtemps que quelqu'un en parfaite santé. On n'en sait juste rien", précisait-elle auprès du site Entertainment Tonight.

Altruiste, même dans son combat !