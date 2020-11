Shannen Doherty victime du cancer : l'actrice veut qu'on arrête de prier pour elle

La maladie est de retour. Shannen Doherty , qui a mené plus d'une bataille contre sa santé vacillante, avait annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer d'un stade 4 en février 2020. Et si le pronostic vital est engagé après ce genre de diagnostic, la comédienne ne s'est jamais sentie aussi bien. C'est ce qu'elle a avoué à sa grande copine Sarah Michelle Gellar lors d'une interview croisée publiée dans Entertainment Tonight. "J'adore que les gens me disent qu'ils prient pour moi, et tout le reste, mais il y a un moment où tu finis par te dire 'Je m'en sors bien. Je vais bien.', explique-t-elle. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui auraient davantage besoin de prières, alors que je me sens en pleine forme. Je me sens même mieux que ça. Je me sens forte et en bonne santé, et confiante et heureuse."

Le jour où Shannen Doherty est apparue dans l'émission Good Morning America pour évoquer ses problèmes, elle avait littéralement craqué. Les larmes aux yeux, l'actrice de 49 ans avait précisé qu'elle se sentait très mal, qu'elle était "pétrifiée" et qu'elle avait "vraiment peur". D'ailleurs, seul le tournage du reboot de Beverly Hills, intitulé BH90210, l'avait aidée à tenir - ça, et son amitié précieuse avec Brian Austin Green, l'interprète de David Silver. Or, le show ne devrait jamais connaître de suite.

Je pourrais vivre bien plus longtemps que quelqu'un en parfaite santé

N'allait pas croire pour autant qu'elle cède à la panique. Dès qu'elle a su qu'il allait falloir reprendre la lutte, Shannen Doherty a organisé un dîner à la maison avec son mari, le photographe Kurth Iswarienko, et tous ses proches - dont, bien sûr, Sarah Michelle Gellar - pour que chacun puisse poser des questions à une oncologue. Quant à la suite, elle se montre positive et relativise beaucoup à propos de l'éphémérité de l'existence. D'autant qu'elle sort à peine d'un deuil terrible. "Tout le monde est en phase terminale, conclut-elle. Je pourrais vivre bien plus longtemps que quelqu'un en parfaite santé. On n'en sait juste rien..." La comédienne se rassure en expliquant que de nombreux essais cliniques sont en cours et qu'un jour, l'un d'entre eux sera concluant. En attendant, elle passe de l'un à l'autre en espérant trouver le bon traitement. Croisons les doigts...