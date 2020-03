Shannen Doherty : Dévastée par la mort de sa meilleure amie

Shannen Doherty rend hommage à sa meilleure amie et styliste, Deborah Waknin-Harwin. Dans une publication Instagram datée de lundi 23 mars 2020, l'actrice américaine revient sur ces trois décennies passées avec elle, tout en dévoilant plusieurs photos retraçant leur amitié, qui était "une constante" dans sa vie avant sa récente mort.

"Il y a à peu près 28 ans, quand j'ai rencontré Déborah, elle m'a fait rentrer dans un pantalon très serré en cuir rouge verni. Notre amitié a été instantanée. Une amitié qui, en vingt-huit ans, n'a fait que grandir et être chérie de nous deux", raconte Shannen Doherty sur le réseau social. "Elle m'a appris à jouer au backgammon. Elle m'a fait découvrir l'île de Saint-Barth', où on faisait des voyages entre filles. Elle m'a appris que quand elle m'habillait, j'étais plus belle", poursuit l'actrice de Charmed.

Shannen Doherty explique qu'elles ont été ensemble "à travers les petits copains et les maris", ainsi que les "divorces, les larmes et les crises de rire". La comédienne de 48 ans, qui a révélé le mois dernier la rechute de son cancer du sein, explique que sa meilleure amie Deborah était avec elle lors du diagnostic. "On travaillait sur des séries ensemble. On a grandi... ensemble. Elle était ma constante. Pour mon cancer, mais aussi pour elle lorsqu'elle a été diagnostiquée il y a quatre ans", annonce-t-elle tristement, sans préciser si Deborah a succombé à cette maladie. "Elle souriait tant. Elle irradiait avec sa beauté, son intelligence et sa bonté. Elle est entrée dans mon coeur si profondément. On était plus que des amies, on était de soeurs", conclut Shannen Doherty.