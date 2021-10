Shannen Doherty millionnaire : l'actrice gagne son procès contre sa compagnie d'assurances

Shannen Doherty a touché le jackpot. L'actrice de 50 ans, qui interprétait Prudence Halliwell dans la série Charmed dans les années 1990, a gagné son procès contre sa compagnie d'assurances State Farm. En 2018, la comédienne vit un véritable cauchemar : sa maison est ravagée par un incendie, alors que l'état de Californie entier brûle. Elle demande donc à son assurance de prendre en charge les réparations, mais cette dernière refuse, clamant que les fondations n'ont pas été touchées mais lui accorde une enveloppe d'un million de dollars incluant "l'assainissement, le nettoyage et la location d'une nouvelle maison temporaire pour un an", comme le rapportait TMZ.

Ce n'est pas tout, la compagnie a également accusé l'actrice de se servir de son cancer pour "gagner la sympathie" du jury et avoir gain de cause. "Elle affirme à tort qu'elle a le droit de faire reconstruire toute sa maison au coût de 2,7 millions de dollars parce qu'elle souffre d'un cancer du sein et d'une maladie pulmonaire obstructive chronique", a déclaré State Farm.