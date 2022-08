Sharon Tate : Mariage, bébés... son effroyable meurtrier a refait sa vie en prison !

Si l'horrible meurtre de Sharon Tate le 9 août 1969 est associé au nom du gourou psychopathe Charles Manson, le criminel décédé en 2017 n'a pas agi seul pour perpétrer ses actes terribles. Manipulateur, il a enrôlé dans sa secte La Famille, plusieurs individus. Parmi ceux-ci, Charles "Tex" Watson, qui est considéré comme le leader des tueurs de cette nuit d'été en Californie qui a vu la mort de cinq personnes dont l'actrice Sharon Tate, à l'époque mariée à Roman Polanski et enceinte de huit mois. Le meurtrier est toujours vivant et a poursuivi son existence derrière les barreaux...

Charles Denton "Tex" Watson, est né le 2 décembre 1945 à Dallas au Texas. Membre de la secte dirigée par Charles Manson, il a été condamné à mort pour une série de meurtres parmi lesquels celui de Sharon Tate mais également de Leno et Rosemary LaBianca. Sa peine a été commuée en prison à perpétuité et l'homme désormais âgé de 76 ans se trouve au centre pénitentiaire de Richard J. Donovan à San Diego en Californie.

Celui qui a proféré au moment des assassinats de Sharon Tate et ses proches "je suis le Diable, et je suis ici pour faire le travail du Diable" a réussi à poursuivre sa vie après les terribles faits. C'est ainsi que celui qui est devenu ministre d'un ordre religieux évangélique qu'il a lui-même créé depuis le pénitencier, s'est marié avec Kristin Joan Svege. Grâce aux visites conjugales, le couple a eu quatre enfants, trois garçons et une fille. Les visites pour les prisonniers à vie ont ensuite été supprimées à partir de 1996.

Tex Watson a divorcé en 2003 après vingt-quatre années de mariage, celle qui était sa femme a refait sa vie avec un autre mais est restée en bons termes avec le tueur. Sur le site Internet de son mouvement religieux, Abouding Love, il explique avoir de profonds regrets pour ses agissements passés auprès de Manson et affirme oeuvrer désormais pour la parole divine.

Un "hypocrite"

Le journaliste Scott Thomas Anderson avait détaillé sur son site une audience en 2011 de Tex Watson pour une demande de liberté surveillée et à laquelle la soeur de Sharon Tate, Debra, a assisté. Cette dernière n'a pas cru dans les remords exprimés par le prisonnier. Selon elle, ses crimes ont entraîné la mort de leur mère, notamment lorsqu'il a écrit à la famille Tate que le fait qu'elle ne lui ait pas pardonné l'a tuée. "Ça, et le fait qu'il n'ait jamais apporté d'informations aux autorités pour les autres crimes dont il a eu connaissance fait qu'il est un détenu hypocrite, qui ne peut prétendre à la liberté conditionnelle", a-t-elle déclaré lors de l'audience.