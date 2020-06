Sheila, en deuil, pleure la mort de celui qui était "comme un frère" pour elle

Sheila est de retour. La chanteuse de 74 ans prépare un nouveau disque porté par le single Septième Continent et réédite au passage King of the World, sorti en 1980. Un come-back inattendu pour celle qui n'avait rien publié depuis 2012. Dans les pages du Figaro, elle a fait de touchantes confidences...

Évoquant son absence dans les bacs depuis huit ans, Sheila s'est expliquée. "Parce que j'ai fait de la scène et que j'ai vécu des choses dans ma vie. Nous sommes à une période où le disque, c'est compliqué. Et le téléchargement ne correspond pas à ma génération. J'ai quatre ou cinq chansons que j'ai enregistrées avec Keith Olsen dans mes bagages. Ce producteur pour Pat Benatar et Fleetwood Mac était comme mon frère. Il est parti il y a trois mois. Mon album sortira l'année prochaine. Et je compte bien repartir en tournée aussi !", a-t-elle ainsi clamé. Nul doute que sur scène, elle lui rendra hommage.

Sheila, qui a aussi eu la douleur de perdre son fils Ludovic en 2017, a également été titillée sur le fait qu'elle avait pourtant fait ses adieux à la scène à la fin des années 1980... "Je voulais surtout arrêter de faire des disques... Quand je suis revenue, en 1997, je me suis dit je vais faire une ou deux dates et basta. Et là, je ne m'arrête plus. Je ne vais pas avoir une vie assez longue si ça continue. (...) Je ne sais pas pourquoi je suis encore debout : peut-être parce que je regarde droit devant moi. Ce qui me donne de la force c'est le contact avec le public ; on a cinquante-sept ans de vie commune, mes chansons font partie de leur vie. Tant que j'aimerai exercer ce métier, je le ferai", a-t-elle expliqué.

Ces dernières années, le grand public avait pu voir l'interprète des tubes Spacer et L'école est finie - parmi les 800 titres qu'elle dit avoir enregistrés - dans les émissions Mask Singer ainsi que Danse avec les stars.