Sheila et sa volonté bien spéciale de filmer son accouchement : "Ludo aura la preuve que..."

Sheila est l'un des monstres sacrés de son époque. Chanteuse hors-pair restée dans les mémoires, elle était l'une des icônes des années 1960 et 1970, au point de faire se déplacer les foules et de cristalliser l'attention médiatique comme peu d'autres. Un parcours que l'artiste aujourd'hui âgée de 77 ans a accepté de retracer dans le cadre du documentaire Sheila, toutes ces vies-là, diffusé vendredi 6 janvier en première partie de soirée sur la chaîne de télévision France 3.

Elle y aborde notamment plusieurs épisodes de sa vie personnelle, qui a parfois été pour le moins houleuse. À commencer par la naissance, filmée, le 7 avril 1975, de celui qui restera à jamais comme son fils unique, Ludovic Chancel. "J'ai fait filmer mon accouchement par rapport à Ludo. C'est-à-dire que je peux imaginer un instant que mon fils pourrait penser que peut-être je ne serais pas sa maman. Comme ça, si un jour la question arrive et que Ludo a un doute, il aura la preuve que", déclare-t-elle aujourd'hui à propos de ce choix. Elle avance également qu'il s'agit "du plus beau moment de sa vie et de son histoire" avec le chanteur Ringo, Guy Bayle à l'état civil, avec qui elle était alors en couple. "J'ai eu un petit garçon extraordinaire", rajoute-t-elle.

Une relation surmédiatisée

La chanteuse a connu un succès particulièrement précoce, dès 1962 alors qu'elle n'avait que 17 ans. Adulée par le public français, elle formait un couple emblématique avec le chanteur Ringo, qui est donc le père de ce fameux enfant. Ils se sont mariés le 13 février 1973 devant une foule considérable, avec des caméras partout, tout le temps, de cette cérémonie jusqu'à l'accouchement un peu plus de deux plus tard. Seulement, leur relation est surmédiatisée à un point tel que la fin s'avère inévitable. Ils finissent par divorcer le 30 novembre 1979 .

Ludovic Chancel était alors âgé de 4 ans. Il a à peine connu son père par la suite - Sheila affirme qu'ils ont dû se voir deux fois, tandis que les relations du fils avec sa mère n'ont jamais été évidentes non plus. Des années plus tard, le 17 juillet 2017 plus précisément, Ludovic Chancel est décédé d'une overdose de cocaïne à l'âge de 42 ans. Une disparition bouleversante pour sa mère, qui a admis ne jamais s'être remis de ce drame.

Côté audiences, le documentaire Sheila, toutes ces vies-là attiré 1 522 000 million de téléspectateurs comme le rapportent nos confrères de Puremedias, soient 8% de parts de marché.