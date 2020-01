Shemar Moore (S.W.A.T) en deuil : poignant hommage à son père décédé

Shemar Moore a également tenu à honorer le passé de militaire de son père. Sherron Franklin Moore était en effet un vétéran de l'armée américaine. "Je respecte ton service, a indiqué l'acteur de 49 ans. Ensuite, ce fut le silence... Mais indépendamment de cela, j'ai trouvé ma voie dans le spectacle et je me suis trouvé. Il ne faut pas juger quelqu'un sans le connaître... J'espère pour toi que tu danses finalement en pleine liberté et a trouvé la paix."

Toujours au casting d'Esprits Criminels, Shemar Moore tient également le premier rôle dans la série S.W.A.T, dont TF1 a obtenu les droits français. La saison 3 est toujours en cours de tournage.