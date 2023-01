Shemar Moore papa pour la 1re fois à 52 ans avec sa compagne bien plus jeune que lui

L'acteur américain Shemar Moore est aujourd'hui le plus heureux des hommes. En effet, la star des séries Esprits Criminels et S.W.A.T. vient de devenir papa pour la toute première fois à l'âge de 52 ans. Une nouvelle qui a été communiquée ce mercredi 25 janvier 2023 par le magazine américain spécialisé People. "Shemar Moore et sa compagne, Jesiree Dizon, sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fille, la famille est heureuse et en bonne santé", a indiqué leur représentant au média.

Une petite fille née avec finalement un peu d'avance sur les prévisions. La "gender reveal party" du couple a eu lieu début du mois de janvier, comme l'avait partagé Shemar Moore sur son compte Instagram où il est suivi par moins de 4 millions d'abonnés. "J'ai des papillons dans le ventre. C'est une journée spéciale. Cette journée va être légendaire", déclarait alors le comédien, particulièrement réputé pour sa condition physique impressionnante.

Un papa aux anges

Une nouvelle que l'acteur avait alors dédicacé à sa mère, décédée en février 2020 des suites d'une terrible maladie, la sclérose en plaques. "Maman sourit du paradis, les miracles arrivent", avait-il développé. Shemar Moore a enchaîné les relations au cours d'une vie sentimentale mouvementée, avant de s'établir durablement avec Jesiree Dizon. Il était notamment en couple avec la footballeuse professionnelle Shawna Gordon en 2015 jusqu'à leur rupture en 2017. S'il s'agit bel et bien du premier bébé pour l'acteur, sa compagne, elle, a déjà eu enfants, Kaiden, 16 ans, et Charli, 5 ans, de précédentes relations.

Et ce n'est peut-être bien que le début pour Shemar Moore puisque Jesiree Dizon avait également précisé qu'elle était ouverte pour avoir d'autres enfants par la suite avec son amoureux. Les premières pierres pour fonder une belle et grande famille ? L'avenir nous le dira, mais cela reste encore à voir tant Shemar Moore est un acteur convoité outre-Atlantique. Rajoutez à cela les nombreuses et intenses séances de sport pour préserver et entretenir son corps d'athlète, et il ne reste plus beaucoup de temps dans son agenda ! Mais, comme il le résumait lors de cette "gender reveal party" : "Voilà que commence le meilleur moment de ma vie".