"C'est déjà l'amour de ma vie" : Shemar Moore dévoile le visage et le prénom de son adorable bébé !

On y apprend que le couple a décidé de prénommer la petite fille Frankie. "La petite fille est dans la place !" se réjouit Shemar Moore. Celle-ci est née le 24 janvier à 15h38, pèse 3,2 kilos, mesure pratiquement 51 centimètres et a "dix doigts et dix orteils", plaisante l'acteur. "C'est déjà l'amour de ma vie !", poursuit-il, démontrant tout son enthousiasme. "Je suis le père d'une petite fille ! P*tain de m*rde ! Les rêves deviennent réalité !", raconte Shemar Moore avant de rendre un vibrant hommage à sa mère, décédée en février 2020 des suites d'une terrible maladie, la sclérose en plaques.



"Ta grand-mère Marilyn est au paradis, en train de boire du vin et de faire sa danse de la joie... Je t'aime maman et tu me manques tous les jours", conclut-il, accompagnant ces quelques mots d'émojis qui témoignent tout son amour mais aussi sa peine. Et ce n'est peut-être bien que le début pour Shemar Moore puisque Jesiree Dizon a déjà précisé qu'elle était ouverte pour avoir d'autres enfants par la suite avec son amoureux.