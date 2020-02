Shemar Moore : En larmes, il annonce le décès de sa mère à 76 ans...

Ces derniers mois n'ont décidément pas été très faciles pour Shemar Moore, l'acteur principal de la série américaine S.W.A.T (TF1). Après avoir perdu son père en décembre 2019, l'acteur a annoncé le décès de sa mère sur son compte Instagram. Bouleversé, l'homme de 49 ans a publié une série de plusieurs vidéos dans lesquelles il lui rend hommage, la voix brisée par les sanglots.

"C'est la vraie vie, ce n'est pas un jeu, je souffre énormément... Je me suis absenté des réseaux depuis des semaines maintenant. Par respect pour ma mère, j'ai dû garder le secret... Il y a dix jours, le 8 février 2020, j'ai perdu ma mère... Marylin Joan Wilson-Moore est décédée. Croyez-moi... je sais... elle est partie... ce n'est pas un jeu, c'est toute ma vie, tout ce que j'ai toujours connu. J'ai le coeur brisé... Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à cette femme incroyable. Ma mère est partie. Elle n'est plus là. J'ai gardé le silence car je pleure beaucoup. Je crie et je hurle : 'Non, non, non, non, non !'. On avait des projets. On avait déjà une belle vie, mais on avait des projets, on y était presque. Elle était fatiguée...", confie-t-il en montrant des photos de sa mère et lui.

En légende, l'acteur clame une nouvelle fois son amour pour la femme qui lui a donné la vie : "Marylin Joan Wilson-Moore, ma mère, ma meilleure amie et ma partenaire de crime est décédée le 8 février 2020 à l'âge de 76 ans... Elle me manque encore plus que ce que j'aurais pu imaginer et je ne sais pas comment vivre sans elle... mais je tiens ma force d'elle et tout va bien se passer grâce à elle. Maman... voici cet homme ! Tout ce que je fais à partir de maintenant c'est pour TOI !!! Je vais continuer de vivre et de prier. C'était trop tôt... et ça fait tellement mal... Mais je sais que tu sera toujours avec moi et que tu continueras de me transmettre ta force. Je t'aime maman !"