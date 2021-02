Shemar Moore : Marié, en couple ou célibataire ? Sa vie sentimentale interrogée...

Depuis des années, il combat le mal tout en dévoilant de savoureux biceps... à la télévision, bien sûr. Mais le fruit de ses douloureux efforts, de ses séances de sport multiples, est-il de retour sur le marché des célibataires ? Shemar Moore est-il un coeur à prendre, que vous pourriez croiser sur Tinder ? Difficile de le savoir. À l'époque où il quittait la série Esprits Criminels, dans laquelle il incarnait Derek Morgan, le comédien assurait que c'était, entre autres choses, pour se concentrer sur sa vie privée.

"Un jour, bien sûr, j'aurai une femme et des enfants. C'est l'autre raison pour laquelle j'ai fait un break avec Esprits criminels", assurait-il dans les colonnes du magazine Voici, après onze ans de bons et loyaux services. Mais depuis, Shemar Moore n'a pas l'air d'avoir trouvé l'équilibre qu'il espérait, lui qui souhaitait si fort devenir mari et père. Ces dernières années, le héros de S.W.A.T. a connu quelques amourettes. Hélas, en 2021, celles-ci appartiennent au passé.

En janvier 2015, Shemar Moore était effectivement en couple avec Shawna Gordon, une footballeuse professionnelle. Et après leur séparation, qui date de 2017, l'acteur a vite rebondi. Il est tombé sous le charme de la sublime star de Quantico, Anabelle Acosta, et a trouvé un moyen assez surprenant de la séduire. Alors qu'il connaissait à peine cette délicieuse consoeur, il lui a envoyé un mail pour lui proposer d'être sa partenaire le soir de la cérémonie des Grammy Awards. Original !

Un séducteur old-school... mais hors pair !

Son audace a payé. "J'ai écrit ce message. C'était une sorte de geste chevaleresque un peu impromptu, se souvenait-il auprès d'Entertainment Tonight. J'ai tenté ma chance, je me suis jeté à l'eau. Je savais qu'il n'y avait aucune chance qu'elle réponde. Mais c'était comme retourner en cours d'écriture créative. J'ai rédigé ce petit quelque chose, la poésie au bout de mes doigts, j'ai attendu. Quelques jours se sont écoulés, et bam !" Lors de la 60e soirée annuelle des Grammy Awards, qui a eu lieu au Madison Square Garden, à New York, Shemar Moore a eu l'honneur de déambuler au bras d'Anabelle Acosta.

En guise de réponse, l'actrice avait malicieusement envoyé : "Monsieur Shemar Moore, j'ai entendu dire que vous me cherchiez. Faites attention à vous !" Cet avertissement n'a pas empêché l'acteur de finir le coeur brisé, puisqu'en 2019, leurs chemins se sont séparés. Toujours est-il que le comédien conserve ses rêves de mariage, de famille nombreuse, et qu'il aurait parfois bien besoin d'une épaule - à moins qu'il ne soit devenu plus discret depuis le confinement et ait trouvé l'amour ? Sait-on jamais. Ça vaudrait bien le coup de vérifier vos mails, même les spams, juste au cas où !