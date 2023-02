Sheryfa Luna maman : rarissime photo de son fils Ibrahim, son visage enfin dévoilé

En 2015, alors qu'elle préparait son retour sur le devant de la scène avec la sortie de son cinquième album, Sheryfa Luna créait la surprise en annonçant être enceinte de son deuxième enfant. Et c'est le 3 février qu'elle accouchait d'un petit garçon prénommé Ibrahim. "J'ai la tête dans les nuages et le coeur au paradis, mon fils Junior est le plus fier et heureux des grands frères... Mon deuxième garçon est né!!! Merci mon dieu de m'avoir offert cette chance de revivre à nouveau cette bénédiction qui est celle de mettre un enfant au monde... Encore bienvenue à mon fils IBRAHIM!", écrivait-elle sur ses réseaux sociaux. Ce dernier vient donc de fêter ses 8 ans ! Un anniversaire que sa célèbre maman n'a pas manqué de célébrer, et ce très publiquement.

En effet, contre toute attente, l'interprète du hit Il avait les mots s'est saisie de son compte Instagram pour y partager une rare photo en noir et blanc d'elle et son fils, confortablement lové dans ses bras. Si elle essaye de le préserver de l'objectif, on parvient tout de même à distinguer le visage d'Ibrahim. Et ce, pour la première fois depuis sa naissance. "Quand je repense à tout ce que j'ai fait dans la vie, tu es de loin l'une des meilleures choses que j'ai jamais créée. C'est vraiment un miracle d'avoir pu donner naissance à un fils aussi solaire, éveillé, curieux, drôle, affectueux, et sensible que toi. Bon anniversaire, mon fils d'amour... Je te vois à l'infini", lui a-t-elle adressé tendrement en légende.