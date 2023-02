Sheryfa Luna maman : le visage de son fils aîné Vénus Junior dévoilé, rare photo pour une belle occasion

"2008 sa naissance et une année prospère dans ta carrière. On a suivi ! On a soutenu! On était touché par ta voix et ton histoire", "En 2007, je me rappelle très bien de sa naissance tu étais tellement célèbre. Joyeux anniversaire à ton baby", a-t-on notamment pu lire parmi les commentaires.

Une grossesse surprise

Rappelons que, l'année de sa victoire à Popstars, celle qui est aussi l'heureuse maman d'Ibrahim (7 ans) a découvert lors d'un examen de routine qu'elle était enceinte de six mois. Sheryfa Luna avait donc fait un déni de grossesse alors qu'elle était au début de sa carrière. Un choc pour la belle brune de 34 ans. "Quand on m'a annoncé que j'étais enceinte, très honnêtement, j'ai pensé que c'était une caméra cachée. Je me suis dit : 'c'est un canular.' Quand j'ai découvert l'échographie, j'ai vu un vrai bébé. Mon fils était droit dans mon ventre. Je n'avais pas de ventre (...) A 18 ans, j'étais en train de réaliser mon rêve et d'un coup, je vais être maman. Il me restait trois mois de grossesse", révélait-elle notamment en 2018, sur le plateau de Morandini Live !