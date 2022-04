Shy'm dans un look en dentelle et transparent : elle dévoile ses sous-vêtements

Difficile de croire que Shy'm est maman d'un petit garçon seulement âgé d'un an lorsqu'on la voit ! Mais elle a semble-t-il très envie de prouver qu'elle n'a rien perdu de son côté ultra sexy lorsqu'elle ne pouponne pas Tahoma (né en janvier 2021).

Sur Instagram, la chanteuse et désormais comédienne a d'ailleurs livré un grand show à ses abonnés ce samedi 9 avril 2022. En effet, à travers une série de photos et de vidéos, elle a dévoilé un look incendiaire dans une combinaison rouge-orangée en dentelle et transparente. Assez transparente pour découvrir qu'elle portait des sous-vêtements blancs qui ressortaient parfaitement. C'est peu dire que la jolie brune a fait de l'effet aux internautes avec cette apparition surprise puisqu'en seulement quelques heures, ils ont été plusieurs milliers à liker sa publication et à la commenter. "Ce look", "Trop belle", "Woah, c'est trop sexy", "Magnifique", "Bravo pour la silhouette", "Sublime", l'a-t-on complimentée en masse.