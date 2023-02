Shy'm dans une posture sexy pour un moment désagréable : la fin de 7 ans d'attente !

C'était insupportable

Entre Shy'm et les tatouages c'est une véritable histoire d'amour qui dure depuis de longues années. Interrogée en 2017, elle évoquait sa passion pour les tatouages, dans les colonnes de Gala. "J'ai arrêté de compter au vingtième, précisait-elle à nos confrères. J'ai une colombe de la paix en tatouage. Je l'ai choisi en pensant à ma mère, car ce dessin était chez nous et nous suivait lors de nos nombreux déménagements quand j'étais enfant. Au fil des ans, certains se sont effacés, je trouve ça très symbolique. Je les laisse vivre et disparaître. Parfois j'hésite. D'ailleurs, j'ai dû interrompre celui que j'ai commencé sur la cuisse gauche, c'était insupportable." C'est donc ce tatouage à la cuisse gauche, comme on peut le voir sur ces clichés, que Shy'm a pu enfin achever.