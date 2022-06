Shy'm dévoile son fail capillaire : "Ça va pas du tout du tout cette coupe"

Shy'm et ses cheveux, c'est un peu une Histoire de Luv. Depuis que sa carrière a été lancée en 2005 grâce au producteur et chanteur K-Maro, Tamara Marthe, de son vrai nom, a multiplié les styles et les essais capillaires avec plus ou moins de succès. Longueur sans fin, cheveux lisses, bouclés, carré, coupe garçonne... Shy'm n'a jamais froid aux yeux quand il s'agit de changer de tête. Ses audaces capillaires lui ont d'ailleurs déjà valu quelques critiques dans le passé. Alors maintenant, Shy'm mise sur l'autodérision pour contrer ses détracteurs. Comme elle l'a fait dans sa story Instagram (voir diaporama) ce vendredi 10 juin.

Pas de sortie chez le coiffeur ou de copains venus à domicile pour lui concocter une coiffure aux petits oignons cette fois-ci. Et heureusement d'ailleurs. Dans deux courtes vidéos, Shy'm a dévoilé sa nouvelle tête pas vraiment voulue. En veste de jogging allongée sur un canapé, sa frange rideau fait des siennes. Séparés en deux sur le devant, les cheveux rebiquent et la forme peu flatteuse qu'ils prennent lui fait une drôle de tête. Shy'm la première en a conscience : "Non mais ça va pas du tout du tout cette coupe !" écrit-elle sur les images, tentant en vain de remettre tout ça en place. Heureusement, un shampoing et le drame est vite oublié.

Si cela n'a rien à voir avec sa volonté, ce n'est pas la première fois que les cheveux de Shy'm font parler d'eux. Tout le monde se souvient notamment de l'arrivée de l'interprète de Victoire sur le tapis rouge de la cérémonie des NRJ Music Awards en 2015. Chic dans une petite robe noire classique au décolleté plongeant, sa coiffure a malheureusement fait de l'ombre à sa tenue. Il faut dire que la coupe qu'elle arborait avait de quoi faire trembler tous les salons Tchip de France.

La longueur était certes restée intacte mais ne rattrapait pas vraiment le reste, une mini-frange toute droite terminée juste au-dessus des sourcils façon Spock dans Star Trek, les côtés des oreilles rasés à blanc. Un look détonnant devenu buzz sur la toile qu'elle n'a plus jamais adopté par la suite. Espérons que les jolies bouclettes de son fils Tahoma ne subissent pas les coups de ciseaux (et de folie) de sa célèbre maman !