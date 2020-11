Shy'm enceinte : amusée par son gros ventre, elle partage des photos

A 34 ans, Shy'm attend un bébé. La chanteuse, qui a révélé sa grossesse dans le clip vidéo de son nouveau single intitulé Boy, est une future maman comblée. Il faut dire que la star a eu la douleur de perdre un bébé en 2019, victime d'une grossesse extra-utérine. Cette fois-ci, malgré sa prudence, elle savoure la venue prochaine de son premier enfant. Sur Instagram, elle régale ses fans en photos et vidéos.

Sur son compte suivi par 870 000 abonnés, Shy'm a ainsi dévoilé des nouvelles images d'elle, enceinte, le 5 novembre 2020. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son ventre pousse très vite ! "Quand t'as trop fait la belle pendant le confinement number one", a-t-elle plaisanté en légende d'une image dévoilant son baby bump. Quelques jours plus tôt, l'interprète des tubes Et alors ! ou Femme de couleur rigolait déjà de son gros ventre. "Je ne vois plus mes pieds tant mon ventre est rond", disait-elle.

Qu'importe ce baby bump volumineux, Shy'm savoure cette grossesse qu'elle attendait de longue date. La chanteuse, qui n'a toujours pas révélé l'identité du papa mais a posté un possible indice, a sorti le titre Boy afin de laisser une trace pour son enfant. Elle a expliqué avoir voulu marquer le coup avec cette chanson et ce clip révélant la nouvelle. "C'est un événement de ma vie, en tant que femme et en tant qu'artiste. J'avais envie de revenir femme avec une intensité, de la puissance. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ma grossesse. C'est la chose la plus banale parce que beaucoup de femmes tombent enceinte, mais c'est la chose la plus extraordinaire, la plus remuante physiquement et psychologiquement aussi, quand ça arrive c'est complètement bouleversant. C'est aussi une chance parce que beaucoup n'arrivent pas à réaliser ce projet", a-t-elle confié à Purecharts.