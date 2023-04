Shy'm toujours aussi proche de son ex compagnon très connu, le duo se taquine sans se cacher

Pour le moment Shy'm semble n'avoir qu'un seul homme dans son coeur et c'est son fils Tahoma, né en janvier 2021, cependant, la chanteuse de 37 ans n'oublie pas les autres hommes qui ont partagé sa vie.

Le mercredi 5 avril, son ex compagnon, le tennisman célèbre, Benoît Paire a partagé un cliché du duo datant de 2016 en réponse à une question d'un de ses abonnés l'interrogeant sur sa relation avec Shy'm. Six ans après leur rupture, l'athlète de 33 ans partage dans sa story Instagram un sublime selfie en noir et blanc avec l'interprète de Et alors et a ajouté comme commentaire "je lui ai envoyé cette photo" en identifiant la chanteuse. Ce à quoi, Shy'm a répondu avec humour "qui vote pour que Benoit Paire élague sa barbe", une interaction qui a de quoi raviver les souvenirs de cette époque intense pour la star.

En effet, révélée en 2005 grâce au titre Histoire de luv', en featuring avec K. Maro, Shy'm est par la suite devenue une véritable star de la pop et du R'n'B en France. Fin 2015 alors en couple avec Benoît Paire, la chanteuse avait remporté le NRJ Music Award de l'Artiste féminine francophone de l'année et avait été récompensée au cours de la cérémonie d'un disque de diamant honorifique pour l'ensemble de sa carrière.

Shy'm, loin de la scène mais proche de sa famille

Désormais, Shy'm continue de composer et de chanter mais loin du feu des projecteurs, à 37 ans l'artiste se consacre à sa vie de maman. En revanche, toujours pas d'informations sur le papa de ce petit garçon : depuis sa naissance, en janvier 2021, la chanteuse a toujours refusé de révéler avec qui elle était en couple. Si certaines rumeurs évoquaient Tanel Derard, le fils de la chanteuse et actrice Helena Noguerra, qui est musicien et mannequin, rien n'a été confirmé, ni de la part de la petite soeur de Lio (bizarrement devenue grand-mère en janvier 2021...), ni de la part de l'interprète d'Et Alors, qui avait été très claire dans Le Parisien : "Ce n'est pas parce que je dévoile ma grossesse que je vais commencer à parler de mon compagnon. C'est privé. J'ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée, surtout en se trompant beaucoup. Je n'avais pas envie qu'on s'immisce dans mon couple. Vivons heureux, vivons cachés !"

En avril 2022, la chanteuse s'est confiée dans l'émission Insomnie diffusée sur France TV sur son rôle de mère : "Je ressens un amour absolu que je n'avais jamais connu avant. C'est quand même assez fou et assez dévorant. Tu découvres des parties de toi, des émotions que tu ne connaissais pas avant. Je l'ai dans la peau pour la vie ! Et c'est fort, c'est intense !". La chanteuse est sur un petit nuage depuis l'arrivée de son fils, cependant elle a également expliqué avoir fait face à un nouveau type de stress, le stress d'une mère : "Avec cette naissance est née une angoisse qui sera là à vie mais elle n'est pas forcément négative. De cette angoisse je ne pense pas pouvoir être totalement libre comme j'ai pu l'être avant qu'il soit là. Je ne peux plus m'en foutre comme avant car maintenant, toutes mes décisions me concernant concernent aussi mon enfant".