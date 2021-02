Shy'm maman : première photo de son fils... une mini-crevette parfaitement dissimulée !

Le fils de Shy'm est une crevette ! Heureuse maman d'un petit garçon né le 22 janvier 2021, la chanteuse et comédienne a dévoilé une première photo de son nourrisson au mystérieux prénom, le temps d'une Story Instagram. Enfin... Une première photo du nouveau-né emmitouflé dans une combinaison, tant et si bien qu'on ne le voit même plus.

Shy'm semble vouloir faire partie de ses mamans qui préfèrent subtilement cacher le visage de leur enfant sur les réseaux sociaux... Vêtu d'un bonnet et d'une épaisse combi d'hiver, le fils de la chanteuse a fait une apparition remarquée depuis son joli porte-bébé fleuri, parfaitement assorti à sa chambre non genrée. "Pincez-moi", sa célèbre maman a-t-elle simplement commenté mardi soir.

Non seulement la chanteuse de 35 ans préfère ne pas montrer le visage de son fils, mais elle conserve encore son prénom secret. L'identité du papa est d'ailleurs un autre mystère... L'interprète de Et alors s'était déjà saisie de son compte Instagram le 27 janvier pour annoncer la naissance de son premier enfant : "Enterrés mes peines et chagrins égoïstes. Adieu Futile, nombril, ombre mélancolique. Le 22.01.21... et depuis, les plus belles cernes de ma vie. Neuve, vivante, à toi, Merci", avait-elle écrit. Depuis, elle a également surpris ses fans en dévoilant deux photos prises deux heures seulement avant l'accouchement.