Siegfried Fischbacher : Mort de la légende de la magie après une bataille contre le cancer

Triste nouvelle pour le monde de la magie. Siegfried Fischbacher, illusionniste du célèbre duo Siegfried & Roy, est décédé à l'âge de 81 ans dans la soirée mercredi 13 janvier 2021, à son domicile de Las Vegas. Atteint d'un cancer du pancréas, il est mort huit mois après le décès de son partenaire historique, Roy Horn. Il avait été emporté par des complications liées à la Covid-19, à l'âge de 75 ans.

Sa famille a annoncé la nouvelle à plusieurs médias. "J'ai pu prier avec lui et lui dire que je l'aurais toujours avec moi, dans mon coeur", a confié la soeur de Siegfried Fischbacher, Dolore, à l'agence de presse allemande DPA. Cette nonne vivant à Munich n'a pas pu voyager et rejoindre son frère pour ses dernières heures. Ils ont échangé leurs derniers mots à travers le téléphone. Après cet appel, il s'est allongé et s'est endormi, comme elle l'a expliqué.

D'après les informations de Bild, Siegfried Fischbache serait décédé tout juste après avoir subi une opération de douze heures, qui devait assurer l'ablation d'une tumeur maligne. Des soignants étaient à ses côtés.

Dans un communiqué, l'attachée de presse de Siegfried Fischbacher annonçait qu'une cérémonie publique aurait lieu "dans le futur", lorsque la situation sanitaire du Nevada le permettra.

Pendant des années, Siegfried & Roy ont formé un groupe mythique de l'illusionnisme, jusqu'à ce que Roy Horn ne soit grièvement blessé par un de ses célèbres tigres blancs, qui l'avait attaqué sur scène et laissé paralysé. Leur spectacle de magie se jouait six fois par semaine, 44 semaines par an et ce, depuis 1967.

Le duo avait gagné une popularité mondiale pour leur engagement auprès des tigres et lions blancs, qu'ils ont aidé à sauver de l'extinction. Ils ont été parmi les premiers à intégrer des animaux exotiques dans les spectacles de magie. Chaque spectacle se faisait avec une vingtaine de tigres et de lions et même un éléphant.