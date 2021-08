Sigourney Weaver plante le Festival du film d'Angoulême, deux semaines avant l'ouverture

Triste nouvelle pour le Festival du film francophone d'Angoulême. La 14e édition de l'évènement prendra bien place, en Charente, du 24 au 29 août 2021. Mais, hélas, sa tête d'affiche vient de décliner son invitation, en dernière minute, en raison de la crise sanitaire. L'actrice américaine qui devait nous faire l'honneur de prendre l'avion pour évoquer le septième art en France ? Sigourney Weaver herself.

Le mardi 10 août 2021, le journal Sud Ouest annonce effectivement que la comédienne de 71 ans a été contrainte d'annuler sa venue au festival. Les équipes du FFA ont reçu un message de l'agent de Sigourney Weaver, qui va devoir rester chez elle en Amérique. "Pour cause d'obligations professionnelles fin septembre et compte-tenu des protocoles liés au Covid, il a été demandé à Mme Weaver de restreindre ses voyages et, par conséquent, elle ne pourra pas assister au Festival d'Angoulême comme prévu, peut-on lire. Elle espère pouvoir participer à ce formidable festival francophone dans le futur et lui souhaite tous les succès."

L'agence fédérale de santé américaine déconseille effectivement les voyages en France, mais aussi en Islande, par exemple, à cause de "la flambée des cas de Covid-19" dans le monde. C'est un coup dur pour le Festival du film francophone d'Angoulême, qui avait déjà peiné à toucher son public l'année dernière. L'évènement s'était tenu dans un cadre sanitaire strict avec pré-réservations obligatoires, masques dans les salles et sièges vacants entre les spectateurs, "sans file d'attente, ni bains de foule", rapportait l'AFP. 23 000 spectateurs avaient pris part à l'évènement sur les 28 000 places disponibles - 47 000 en 2019.