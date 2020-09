Festival d'Angoulême : Elsa Zylberstein sublime face à Samir Guesmi qui triomphe

Le cinéma reprend de pâles couleurs en cette période de pandémie de coronavirus qui a vu les salles obscures se vider jusqu'à l'arrivée de Tenet. Alors il est désormais temps de passer la seconde. Privés du Festival de Cannes, les professionnels du septième art se sont rabattus sur le Festival du film francophone d'Angoulême pour s'offrir une vitrine. Mercredi 2 septembre se tenait la cérémonie de clôture.

Ibrahim du Français Samir Guesmi a raflé quatre récompenses, dont celles du meilleur film et de la mise en scène. Le film, labellisé "Cannes 2020" pour avoir fait partie de la sélection officielle de la Croisette, raconte l'histoire d'un jeune homme qui se cherche entre un père sérieux et réservé et un copain de lycée spécialiste des coups fourrés. Après une bêtise qui tourne mal et porte préjudice à son père, Ibrahim tente de se racheter.

Parmi les dix longs métrages (France, Belgique, Maroc) en compétition pour un Valois ont également été distingués Petit Pays d'Éric Barbier, d'après le roman à succès de Gaël Faye sur la perte de l'innocence de l'enfance sur fond de guerre civile au Burundi, et Un triomphe d'Emmanuel Courcol, avec Kad Merad en acteur qui anime un atelier théâtre en prison. Petit Pays remporte le Valois de la meilleure actrice pour Isabelle Kabano tandis qu'Un triomphe, lui aussi labellisé "Cannes 2020", s'est vu attribuer les prix du meilleur acteur pour Sofian Khammes et Pierre Lottin, ainsi que le prix du public.

Cette 13e édition du FFA, coprésidée par Benoît Delépine et Gustave Kervern et dont Elsa Zylberstein était la vice-présidente heureuse et sublime, s'est tenue dans un cadre sanitaire strict avec pré-réservation obligatoire, masque dans les salles et siège vacant entre les spectateurs, sans file d'attente, ni bains de foule, rapporte l'AFP. Le festival a attiré 23 000 spectateurs sur les 28 000 places disponibles, une jauge allégée par rapport au cru 2019 (47 000). Pour les organisateurs, l'objectif a été atteint, avec un public au rendez-vous, "content de revenir en salles, a estimé Julien Cournil, coordinateur général. On est fiers du résultat, car on partait d'une situation complexe."

Palmarès 2020:

Valois de diamant : Ibrahim de Samir Guesmi

Valois de la mise en scène : Samir Guesmi pour Ibrahim

Valois du scénario : Samir Guesmi pour Ibrahim

Valois de l'actrice : Isabelle Kabano dans Petit Pays d'Éric Barbier

Valois de l'acteur : Sofian Khammes et Pierre Lottin (ex aequo) dans Un triomphe d'Emmanuel Courcol

Valois du public : Un triomphe

Valois Magelis (jury des étudiants francophones) : Slalom de Charlène Favier

Valois de la musique : Raphaël Eligoulachvili pour Ibrahim

Valois du meilleur court métrage d'animation : Machini de Tétshim et Frank Mukunday et Le Mal du siècle de Catherine Lepage (ex aequo)