Simon Baker (Mentalist) célibataire : divorce surprise après 29 ans de mariage !

C'était l'un des rares couples qui durait à Hollywood. Simon Baker et Rebecca Rigg se séparent après 29 ans de mariage, comme l'a appris People le vendredi 29 janvier 2021. L'acteur de Mentalist (TF1) et son épouse étaient séparés secrètement depuis le mois d'avril 2020. "Nous restons bons amis et nos trois enfants resteront toujours la chose la plus importante de nos vies", ont-ils commenté dans un communiqué.

Rebecca Rigg et Simon Baker avaient accueilli ensemble trois enfants désormais grands : Stella (27 ans), Claude (22 ans) et Harry (19 ans). L'acteur de 51 ans avait rencontré sa dulcinée au début des années 1990 sur le plateau de E Street, un soap opera australien. Il s'agissait alors du premier rôle à la télévision de Simon Baker.

Assez discret sur leur vie privée, les deux acteurs ne s'épanchaient que rarement sur leur relation. En 2018, Simon Baker expliquait ne jamais fêter son anniversaire de mariage. "Ça n'a jamais été un grand évènement. Les anniversaires sont des choses étranges, non ? Je pense que nous avons mis trop de pression dessus. Ce n'est pas comme ça chez nous. On est une équipe. La plupart du temps, 99% du temps, nous sommes très bons amis. Donc je n'ai pas besoin de célébrer ça avec de grandes choses", développait l'acteur auprès de People.

Rebecca Rigg et Simon Baker s'étaient pourtant mariés en octobre 1998, sur la plage de Carmel (Californie). Il est bien difficile d'oublier leur complicité. Dans une interview au média Body + Soul, en 2016, l'Australien parlait de son épouse comme de la "meilleure femme qu'un homme puisse épouser", disant que "lui dire oui était la meilleure décision" de sa vie.