Sky Rojo (Netflix) : Le terrible Romeo a joué dans Un, Dos, Tres, l'aviez-vous reconnu ?

Fêtes à gogo, drogues, alcool et prostitution, non ce n'est pas un nouveau numéro d'Enquête exclusive et ce n'est pas non plus Bernard de La Villardière aux commandes. C'est Sky Rojo et cela se passe sur Netflix. La nouvelle série à succès de la plateforme de streaming légal - après les cartons Bridgerton et Lupin - met en scène la cavale de trois prostituées s'échappant des griffes de Romeo, le patron du club dans lequel elles sont piégées. L'acteur qui incarne le personnage n'est pas inconnu du petit écran...

Sous les traits de gomina, c'est l'acteur Asier Etxeandia qui endosse le rôle du méchant. Le brun âgé de 45 ans originaire de Bilbao, n'en est pas à son premier coup d'essai sur le petit écran. Les trentenaires auront peut-être - difficilement - reconnu ce visage familier tout droit venu des souvenirs d'enfance... En effet, il incarnait le personnage de Beni Lopez dans la série culte Un, Dos, Tres diffusée entre 2004 et 2005 sur M6. Un jeune étudiant homosexuel de l'école des arts de la scène, l'Académie de Carmen Arranz. Il n'apparaitra toutefois que dans la première saison, son personnage ne réussissant pas à intégrer la deuxième année d'études. Mais, en réalité, ce serait surtout une volonté de l'acteur de ne pas continuer l'aventure...

Comme le rapportait Sud-Ouest, relatant une interview d'Asier Etxeandia dans la version espagnole du magazine Vanity Fair, l'acteur avait eu l'occasion d'évoquer le rythme de tournage insoutenable. Il allait ainsi jusqu'à parler "d'exploitation" par la production de la série qui a crevé les scores d'audience en Espagne, les héros du show - Beatriz Luengo, Monica Cruz, Miguel Angel Munoz - ne pouvant plus faire un pas dehors sans être assaillis par des hordes de fans. "Ils ne me laissaient même pas aller chercher un appartement à louer. C'était assez terrible", ajoutait-il.