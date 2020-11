Skyfall : Que devient Bérénice Marlohe la très hot James Bond Girl ?

Séduisante James Bond girl dans Skyfall, Bérénice Marlohe avait réussi à décrocher le rôle en contactant directement la directrice de casting du film. Alors qu'elle ne parvenait à jouer que dans des spots publicitaires (dont par exemple Dacia et Tartare), la jeune femme avait réussi à taper dans l'oeil des producteurs et de Daniel Craig lors des auditions.

Interviewée par le Journal des femmes, la belle brune avait révélé : "En France, sans piston, je n'essuyais que des refus. Sans agent, cela faisait des années que je me désespérais de trouver des auditions. J'ai donc appris à être mon propre manager et à provoquer le destin. Comme je me sentais très connectée avec l'univers fantasmagorique de James Bond, ses bagnoles, ses méchants, j'ai senti que c'était ma chance ou jamais. Je me suis battue, préparée jour et nuit pour taper dans l'oeil des producteurs. J'ai envoyé des vidéos à la moitié de la planète dont la directrice du casting qui m'a permis de jouer devant Sam Mendes et Daniel Craig, à Londres."

Depuis son rôle dans Skyfall qui lui a permis de se faire connaître auprès du grand public, Bérénice Marlohe a enchaîné les rôles en jouant dans les films La femme du diplomate (en 2014), The Spoils Before Dying (en 2015), Song To Song, Revolt, Redivider (en 2017) et Valley of the Gods aux côtés de John Malkovich (en 2019). Pulpeuse et sauvage, la jeune femme est également devenue l'égérie des bijoux Swarovski.

En ce qui concerne sa vie privée, la jeune femme n'a pas encore officialisé d'histoire d'amour. "Je dois avoir la conviction que la personne est unique. Je ne suis pas du genre à être en couple pour ne pas être seule", avait-elle déclaré. Une vraie mentalité de James Bond Girl, n'est-ce pas ?