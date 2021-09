Slimane incroyablement aminci : la vraie et triste raison de cette perte de poids

The Voice a changé la vie de bon nombre de participants, à l'instar de Kendji Girac ou encore Slimane, désormais connus à travers toute la France. L'acolyte de Vitaa s'est épanoui auprès de son coach Florent Pagny lors de la cinquième saison du télé-crochet en 2016, jusqu'à obtenir la victoire. Une jolie fin pour Slimane qui s'était présenté aux auditions en homme brisé... et déjà très aminci.

C'est une grande première ! The Voice lance sa version All Stars, en diffusion depuis le 11 septembre 2021 sur TF1. L'occasion pour Nikos Aliagas de retrouver d'anciens Talents et d'échanger sur leurs parcours. Slimane se livre ainsi à l'animateur dans un podcast Apple, racontant comment le concours de chant a bouleversé sa vie mais aussi pourquoi il a accepté de tenter sa chance.

En se présentant sur le plateau de The Voice face aux fauteuils de Florent Pagny, Zazie, Mika et Garou, l'interprète du titre Je te le donne a chanté À fleur de toi de Vitaa. Les paroles de la chanson lui parlaient tout particulièrement, et elles étaient aussi l'une de ses motivations pour participer au télé-crochet. "Je m'étais vraiment battu pour chanter cette chanson, confie-t-il. Elle représentait vraiment ce que j'étais en train de vivre sur le moment." Il faut dire que Slimane sortait d'un instant difficile de sa vie, à savoir une rupture amoureuse. "Je venais de perdre 30 kilos parce qu'en vrai je suis en dépression amoureuse. En fait, je ne pense qu'à la personne pour qui je chante cette chanson", avoue-t-il.

En juillet 2016, en parallèle de sa participation à l'émission de la Une, Slimane avait déjà évoqué son rapport au corps en interview pour Gala. "J'étais très gros quand j'étais petit. Vraiment obèse", avait-il assuré. Plus encore, sur le plateau de Salut les terriens face à Thierry Ardisson, il avait déclaré avoir pesé "jusqu'à 125-130 kilos". Aujourd'hui, bien des années plus tard, le charmant brun semble épanoui, bien dans son corps et dans sa tête. Le chanteur est à fond dans le sport et les résultats en font saliver plus d'un ! Sur les réseaux sociaux, Slimane a d'ailleurs affiché sa nouvelle silhouette musclée...