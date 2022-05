Slimane très inquiet pour sa maman qui devient aveugle : "Ça bouleverse..."

D'ordinaire très réservé sur sa vie de famille, Slimane a fait de bouleversantes confidences face à Nikos Aliagas dans l'émission 50 Mn Inside le 28 mai 2022. Désemparé, le chanteur a confié que sa mère était atteinte de diabète et que sa maladie lui provoque une perte de vue importante à tel point qu'elle est en train de devenir aveugle.

"Je vais essayer de ne pas pleurer, c'est la première fois que j'en parle" a confié l'interprète du titre A fleur de toi avant de poursuivre : "Ma mère elle a une maladie depuis très longtemps et son diabète a attaqué ses yeux". Très admiratif de sa maman, il lui a d'ailleurs dédié le titre Dans le noir dans son nouvel album L'un d'eux où il tente de "se mettre à sa place".

Triste, il a également révélé avec beaucoup d'émotion que la vue de sa maman avait énormément baissé et qu'elle n'était pas parvenue à le reconnaitre récemment alors qu'il se trouvait en face d'elle. "Quand elle me dit : 'Mais tu es sûr que c'est Slimane ?', eh bien, forcément, ça bouleverse", a confié l'ancien acolyte de Vitaa, effrayé à l'idée de penser qu'un jour sa maman pourrait ne plus le voir.

Heureusement, sa mère a pu voir le visage de sa précieuse fille prénommée Esmeralda, née il y a quelques mois. "Quand ma mère m'a dit qu'elle avait peur de ne pas la voir, et qu'elle l'a vue et qu'elle m'a dit : 'C'est bon je sais à quoi elle ressemble', c'est très fort", a-t-il confié soulagé et très ému.