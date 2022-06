Sofia de Suède : Son mariage avec Carl Philip, une cérémonie majestueuse et inoubliable en photos

Ne nous mentons pas. Nombreuses sont les femmes à avoir, dans leur plus tendre enfance, rêver d'un mariage de princesse. Pour la plupart, il ne s'est pas réalisé, ou du moins pas comme elles l'avaient imaginé. Pour d'autres, le voeu a été exaucé. Pour Kate Middleton d'abord. Après plusieurs années de relation avec le prince William, la jeune femme était devenue officiellement son épouse en 2011. Sublime dans une robe blanche signée Sarah Burton pour Alexander McQueen, à la traîne aussi grande que les bouches quand elles ont découvert Pippa, la soeur de la mariée, la duchesse de Cambridge touchait enfin du doigt ce qu'elle espérait depuis longtemps : entrer officiellement dans la vie de son prince. Waity Katy, comme elle était surnommée à l'époque, n'était plus. Quatre ans plus tard, ce fut au tour de la Suède de faire sonner les cloches !

Après quatre ans de relation avec le mannequin Sofia Hellqvist, le prince Carl Philip se décide finalement à la demander en mariage. Les fiançailles sont annoncées en juin 2014, un an avant la noce. Ce n'est que le 13 juin 2015 que les deux amoureux scellent leur destin devant Dieu, leur famille et la foule venues les acclamer pour l'un des plus beaux jours de leur vie !

Sofia avait fait appel à la créatrice suédoise Ida Sjöstedt pour sa splendide robe, faisant penser d'ailleurs à celle que portait la duchesse de Cambridge avec ses longues manches en dentelle, son voile, sa tiare et son discret col en V. Loin d'être intimidée, la jeune mariée a salué la foule, sous les yeux attendris de son époux, heureux de savoir enfin sa belle auprès de lui pour le reste de sa vie. Après leur sortie d'église main dans la main, Sofia Hellqvist et le prince Carl-Philip ont pris place à bord d'une calèche, de laquelle ils pouvaient apprécier les nombreuses marques d'affection de tout un peuple réuni pour ce jour à marquer d'une pierre blanche dans l'Histoire de la monarchie du pays.

Toujours à l'image de leurs homologues britanniques quatre ans plus tôt, Carl-Philip et son épouse ont fait une apparition au balcon du palais, théâtre de leurs bisous enflammés, les premiers de leur vie maritale, avant une fête bien méritée ! Sept ans plus tard, l'amour est au beau fixe, couronné par les naissances de leurs trois enfants : Alexander, 6 ans, Gabriel, 4 ans et Julian, 1 an. Quoi de mieux que des garçons pour que leur princesse de maman se sente comme une reine ?