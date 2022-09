Sofia Essaïdi en couple depuis 13 ans : un bébé avec Adrien ? Elle évoque leurs projets...

Entre Sofia Essaïdi et Adrien Galo, c'est une histoire d'amour qui dure et pas qu'un peu... Cela fait plus de dix ans, treize exactement, que le couple s'est formé. Après autant d'années passées ensemble, la question des engagements et des enfants est un passage obligé. Pour preuve, l'interview que Sofia Essaïdi accorde cette semaine au magazine Nous Deux, dont elle fait la couverture.

L'entretien se termine avec la question inévitable : "Avez-vous le projet de fonder une famille ?" Un sujet que l'actrice et chanteuse de 38 ans accepte à nouveau aborder, mais sans trop s'étaler, et on la comprend. "J'en ai vraiment très envie, même si ce ne sont pas des choses qu'on décide." En janvier dernier, Sofia Essaïdi s'était déjà confiée sur son projet de devenir maman...

A la question précédente, celle que l'on retrouvera dès le 19 septembre prochain sur TF1 dans la mini-série Les Combattantes, évoque sa vie hors des tournages. Son bel Adrien en fait bien évidemment partie. "Je vis dans un appartement parisien avec le même chéri depuis très longtemps. Cette année, ça fera treize ans que nous sommes ensemble", indique l'artiste révélée il y a vingt ans dans la Star Academy. Adrien Galo est un ancien danseur professionnel, et un gymnaste aérobic médaillé aux Jeux mondiaux, qui a notamment fait une apparition dans le clip du titre I Wanna Go de Britney Spears. Depuis douze ans, il est producteur et réalisateur.

Souvent loin de chez elle pour tourner, Sofia Essaïdi aime se reconnecter avec ses proches. "On tourne rarement à Paris, donc quand il n'y a pas de tournage, j'aime être chez moi, voir mes amis, ma famille. Je suis plutôt discrète et ça me va très, très bien. J'aime vivre dans mon cocon", explique l'actrice à Nous Deux.

Un retour dans la Star Ac ?

Si Sofia Essaïdi doit beaucoup à l'émission de TF1 qui l'a mise en lumière, elle n'a pas prévu de faire partie sa nouvelle version annoncée pour le mois d'octobre. "Je pense que tous les anciens ont été approchés, mais j'ai vraiment bouclé la boucle avec l'anniversaire des 20 ans. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, j'ai adoré faire cet exercice, revoir les images, les copains, tout ça, mais j'ai tellement de beaux projets que je n'ai pas envie d'y retourner", avoue Sofia Essaïdi en toute transparence.

L'intégralité de l'interview de Sofia Essaïdi est à retrouver dans le numéro du 13 septembre 2022 du magazine Nous Deux.