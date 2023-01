Soldes 2023 : Bon plan immanquable sur ces jeux Miraculous Lady Bug

Achetez cette poupée à fonction Miraculous Lady Bug sur la Fnac pour 20 €

Miraculous porte bonheur, Lady magique et Lady chance ! Si votre enfant est fan de Miraculous vous avez dû entendre cette chanson des dizaines de fois au point de ne plus pouvoir écouter une seule note sans avoir envie de casser la télé. Même si cela peut vous faire du mal, faites-lui le plus grand des plaisirs en lui offrant cette poupée à fonction Miraculous Lady Bug. Celle-ci reprend avec fidélité les caractéristiques du vrai personnage. Costume, cheveux, masque, tout y est. Elle est même équipée de son super yoyo magique. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi interactive. Elle parle et ses boucles d'oreilles s'illuminent. Votre petit va vivre des aventures palpitantes !

3. Ce puzzle 45 pièces Nathan Marinette Lady Bug Miraculous est à moins de 12 €

À la fois collégienne et héroïne, la vie de Marinette n'est pas toujours facile. Elle doit jongler entre les cours, les problèmes d'ados, ses amours et ses missions pour sauver Paris. C'est en effet la célèbre Lady Bug. Une identité qu'elle doit en plus garder secrète et ce n'est pas une mince affaire. Et ce partenaire Chat Noir qui peut être si arrogant. Votre enfant va pouvoir mettre en parallèle les deux filles de la jeune fille avec ce puzzle 45 pièces Nathan Marinette Lady Bug Miraculous. Il va en plus pouvoir développer ses compétences avec ce jeu à la réduction vraiment attractive sur la Fnac. Il est en effet proposé à 11,19 € contre 13,99 € auparavant. Profitez de cette très belle promo de 20 %. Obtenez alors ce jeu pour moins de 12 €.

Une jeune fille au double visage