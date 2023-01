Soldes 2023 : Craquez pour ces Barbies aux promos ultra alléchantes

Achetez cette poupée Ken marié de Barbie sur la Fnac pour 18,89 €

Après de nombreuses minutes de stress, la fameuse musique résonne enfin. Le grand moment est arrivé. Ken va se marier avec Barbie. Installé devant l'autel, face au maire, il peut enfin se retourner pour l'admirer. Elle est juste sublime dans sa robe blanche et rose. Lui aussi n'a pas fait les choses à moitié côté look. Son choix s'est porté sur un smoking en satin bleu marine. Original et classe. Il a boutonné sa chemise blanche jusqu'au cou, un tel moment l'exige. Celle-ci est ponctuée d'un discret mais élégant noeud papillon gris.

Clin d'oeil évident à sa future femme, il a agrémenté sa boutonnière d'une fleur rose. Il tient également à la main un bouquet de cette même teinte pour parfaire le look. Des chaussures marron discrètes finalisent le tout. Le jeune homme n'attend maintenant qu'une chose, pouvoir dire oui à sa promise.

3. Promo exceptionnelle de 40 % sur cette poupée Barbie Malibu chanteuse

Avec tous les films d'animation sortis sur son personnage, Barbie a vécu mille vies à travers des dizaines de mondes et d'époques. Fée, sirène, actrice, créatrice de mode ou même mousquetaire, elle a eu l'occasion de presque tout découvrir. Mais s'il y a bien un métier qu'elle a affectionné particulièrement, on le parie, c'est celui de chanteuse. C'est qu'il y en a eu des films Barbie sur cette carrière ! Faites revivre à votre enfant l'iconique dessin animé "Barbie : Big City, Big Dreams" avec cette poupée Barbie Malibu chanteuse. Sa réduction sur la Fnac est en plus juste immanquable. Vous n'aurez en effet à débourser que 15 € au lieu de 24,99 € pour vous la procurer. Une réduction incroyable de 40 %. Vous allez ainsi économiser presque 10 €, une affaire en or.

Barbie chante ses deux chansons iconiques du film