Soldes 2023 : Super promo sur ces jeux Lego Friends

Achetez ce jeu de construction Lego Friends le centre de sauvetage canin sur Amazon pour 54,99 €

Le centre de sauvetage canin est en ébullition. Ils accueillent trois nouveaux petits pensionnaires en quête d'une nouvelle maison. Leurs noms ? Pickle, Dash et Grace. Ils ont de la chance, ils sont tombés dans le meilleur établissement possible. Ils sont accueillis comme des princes et princesses dans la zone de réception. Direction sans plus attendre la salle de soin avec le docteur Gabriela pour un check-up complet. Balance, loupe, médicaments, tout le nécessaire pour s'occuper d'eux est là. Place ensuite à un moment de détente avec la station de toilettage. Les chiots vont adorer cette mise en beauté offerte par Zac. Place aux coups de ciseaux. Une fois tous beaux, il est temps de se dépenser. Autumn les emmène dans le jardin pour des heures d'amusement sur le toboggan et à tester la course d'obstacles. Impossible de s'ennuyer ! Après toutes ces émotions, les animaux sont bien fatigués. Les soigneuses les emmènent donc au chenil dans leurs belles maisons pour un bon dodo.

2. Économisez 15 € sur ce jeu de construction Lego Friends l'école internationale d'Heartlake City

Les Lego Friends, c'est en fait le quotidien de votre enfant, version rêvée. Ce que les petits aiment en effet, c'est que les personnages vivent une vie "normale" de jeunes. Preuve en est, ils ne passent pas leur temps à s'amuser, non. Ils doivent eux aussi passer par la case école. C'est en revanche bien plus fun que dans la vraie vie. Donnez goût à l'école à votre enfant avec ce jeu de construction Lego Friends l'école internationale d'Heartlake City. Sa promo pour les soldes va finir de vous convaincre. Il est ainsi proposé à 84,90 € contre 99,99 € initialement. Vous allez donc profiter d'une réduction de 15 %. Celle-ci vous permet d'économiser pas moins de 15 €, une super affaire.

Les cours commencent