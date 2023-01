Soldes : Les 3 meilleurs appareils pour cheveux

Achetez ce lisseur Demeliss Titanium de Saint Algue pour 49,35 € sur Amazon

Lorsque que l'on a lissé ses cheveux, notre grand ennemi, c'est clairement l'eau. Un peu d'humidité et la coiffure est ruinée en quelques minutes. Alors si l'on vous dit que ce liquide du diable pouvait en fait rendre vos cheveux raides, vous nous croyez ? C'est pourtant bel et bien le cas pour ce lisseur Demeliss Titanium de Saint Algue. C'est la vapeur qui permet ici de lisser les cheveux grâce à de nombreux diffuseurs placés sur l'ensemble du fer.

Les plaques en titane, elles, sont là pour accélérer le processus et apporter de l'efficacité. Elles n'abîment en plus en aucun cas vos cheveux. Ce lisseur est même équipé d'un peigne rétractable qui démêle en même temps votre chevelure. L'important réservoir d'eau de 40 mL permet une utilisation en continu de l'appareil durant 20 minutes. Le Demeliss Titanium s'adapte en plus à tous les types de cheveux. Et ce à l'aide de son système de température réglable jusqu'à 230° C. Il ne vous reste plus qu'à tester !

2. Promo exceptionnelle de 45 % sur ce sèche-cheveux Cordkeeper 2000 de BaByliss

Laisser ses cheveux sécher à l'air libre après une bonne douche, c'est naturel, certes, mais c'est tellement long. Et gare au rhume lorsque les températures se rafraîchissent. Non, la solution, ce serait le sèche-cheveux. Mais vous avez peur à force d'utilisation de casser vos pointes. Ne vous préoccupez plus de ce point avec le sèche-cheveux Cordkeeper 2000 de BaByliss. Sa conception rendra votre coiffure impeccable à coup sûr. Sa réduction immanquable sur Amazon devrait finir de vous convaincre. Son prix chute en effet de 44,90 € à 24,75 €. Une promo incroyable de 45 %. Votre porte-monnaie vous dira merci pour ces 20 € d'économie.

Un appareil efficace sur toutes les textures de cheveux