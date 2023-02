Soldes : machines à thé, théières... Ces produits sont à prix cassés chez Cdiscount !

2 personnes sur 3 affirment consommer du thé régulièrement ! Un chiffre à ne pas négliger et qui pousse les enseignes à développer et proposer des produits de qualité aux consommateurs. Une boisson 100% naturelle qui, en plus de vous réchauffer pendant cette période froide et hivernale, vous apportera beaucoup de bienfaits !

Le thé est le deuxième breuvage le plus consommé au monde (après l'eau, bien entendu). Cette boisson, en plus d'être une véritable source de plaisir, contient énormément de bienfaits pour votre santé ! À commencer par apporter une aide à votre santé dentaire. En effet, les polyphénols présents dans le thé limitent les bactéries responsables des caries ! Attention, boire du thé ne remplace évidemment pas le brossage de dents !

De plus, le thé aurait des propriétés favorables pour limiter le risque des maladies cardiovasculaires. Là encore, ce sont les catéchines, famille de polyphénols, présents dans le thé, qui génèrent ce pouvoir antioxydant.

Thé vert, thé oolong, thé noir... Plusieurs types de thés sont présents sur le marché et vous apporteront, chacun, des vertus bénéfiques pour votre santé ! Et pour les grands consommateurs, avoir une machine à thé ou une théière au sein de votre cuisine vous rendra la vie plus simple et vous pourrez déguster de délicieuses infusions, préparées avec soin en quelques minutes seulement !

Pour vous guider dans votre choix, nous vous avons préparé une sélection des meilleures machines à thé. Bonne nouvelle, elles sont actuellement à prix cassés chez Cdiscount !