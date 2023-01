Soldes : Promo immanquable sur ces jeux de pâte à modeler Play-Doh

Achetez ce coffret le cabinet vétérinaire avec chiot de Play-Doh pour 16,50 € sur Amazon

Un chiot a besoin de l'aide de votre enfant. Il est en effet malade, il faut le soigner. Heureusement que votre petit est le meilleur vétérinaire du secteur. Pour plus d'amusement, il peut au préalable faire pousser la langue et les poils de l'animal en utilisant de la pâte à modeler. Bleu, rose, orange, marron et vert, toutes ces couleurs sont à sa disposition. À lui de laisser parler son âme d'artiste et de réaliser les plus beaux mélanges. Il verra ainsi les poils des oreilles et du dos du chiot s'allonger instantanément. Votre enfant peut aussi créer de fausses puces à disposer sur l'animal.

Mais, fini de s'amuser, place à la consultation. Votre petit vétérinaire dispose de 10 outils pour ausculter la petite bête. On commence par écouter son souffle avec le stéthoscope. Il faut ensuite prendre sa température. Il est possible de mettre la quantité de pâte que l'on veut pour définir une température. S'il est blessé, des bandages peuvent être fabriqués. Et, une fois le diagnostic établi, il faut couper tous ces poils à l'aide du ciseau pour un bon toilettage !

2. Craquez pour ces 29 % de réduction pour ce coffret Play-Doh Kitchen la pizzeria

La cuisine passionne peut-être votre enfant. Dès que quelqu'un se met aux fourneaux, il veut absolument l'aider à préparer le repas. Malheureusement pour lui, il ne peut pas tout faire, ce serait bien trop dangereux. Un sentiment de frustration peut donc se créer. Laissez ainsi votre petit chef réaliser des plats de A à Z en toute sécurité avec ce coffret Play-Doh Kitchen la pizzeria. Créer des pizzas, miam miam ! Sa promo sur Amazon devrait finir de vous convaincre. Le prix chute en effet de 25,99 € à 18,39 €. Une réduction XXL donc de 29 %. Ne ratez pas cette occasion de vous procurer un produit Play-Doh pour moins de 19 €.

De délicieuses pizzas à créer