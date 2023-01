Soldes : Voici le top 5 des réductions phares de la semaine

Achetez ce boucleur PROluxe de Remington sur Amazon pour 39,99 €

C'est votre soirée d'anniversaire et vous donnez forcément une soirée d'enfer. Vous souhaitez donc logiquement briller de mille feux. Vous avez déjà trouvé la tenue et le maquillage parfait, place maintenant à la coiffure. Si vous souhaitez attirer tous les regards, les boucles sensuelles seront vos meilleures amies. Il faut pour cela le top des appareils, soit le boucleur PROluxe de Remington. Votre coiffure sera parfaite pendant 24 h grâce à sa technologie OPTIheat. Le revêtement céramique grip tech antidérapant est là de son côté pour empêcher les mèches de glisser sur l'appareil.

Vient le point épineux du style de boucle. Avec les fers classiques, il est difficile d'obtenir le rendu que l'on s'imaginait. C'est pour cela que Remington propose 4 options d'ondulations sur ce PROluxe. Vos boucles pourront ainsi être rétro, wawy effet plage, vaporeuses effet sirène ou effet froissé. Il y en a pour tous les goûts ! La fibre capillaire sera dans le même temps préservée avec les 5 niveaux de température possibles pouvant aller jusqu'à 210° C. Autre avantage, la fonction Pro+ permet une chauffe à 1875° C en 30 secondes à peine. Il ne reste plus qu'à créer ces boucles.

2. Ne ratez pas cette promo imbattable de 34 % pour ce blaster Nerf Roblox Adopt Me Bees

Il y a des jeux vidéo qui font un carton et qui sont adorés par une majorité de gamers. Si votre enfant est un passionné de jeux, il y a donc toutes les chances qu'il se soit déjà essayé à Roblox. C'est même peut-être l'un de ses jeux préférés. Le but est ici de créer des mini-jeux à partager ensuite avec toute la communauté qui s'amuser avec. La créativité et la dextérité des jeunes sont ainsi stimulées. Parmi les jeux les plus populaires, il y a ceux d'évasion avec leurs fameuses armes. Et c'est l'une de celles-ci que Nerf a décidé de reproduire avec son blaster Nerf Roblox Adopt Me Bees. Bonne nouvelle pour votre porte-monnaie, sa promo sur la Fnac est vraiment attractive. Vous n'aurez en effet à dépenser que 22,50 € contre 33,99 € auparavant pour en devenir l'heureux propriétaire. Cette réduction de 34 %, c'est une affaire en or.

Un modèle tiré du célèbre jeu