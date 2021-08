Soleil Moon Frye : La Covid-19 frappe sa famille, ses enfants contaminés

Elle poursuit : "Ça a surtout révélé à quel point je suis heureuse que nous soyons en bonne santé et que nous nous portions bien. Je sais que nous sommes incroyablement chanceux. Mes enfants ont pu se remettre et se soutenir les uns les autres, nous avons un médecin à qui nous faisons confiance et des hôpitaux à proximité. Nous pouvons compter les uns sur les autres. Je suis triste pour les vies qui ont été perdues et triste de savoir que beaucoup n'ont pas les mêmes choses que nous, ou la chance d'être entourés de leurs proches. Je ne sais toujours pas où mes trois enfants ont contracté le virus. Nous tous, qui étions avec eux, avons été testés négatifs. Ça fait partie du mystère, sur la difficulté de le tracer et la facilité de le transmettre."

Soleil Moon Frye n'a pas précisé les prénoms de ses enfants contaminés. L'ex-héroïne de la série Punky Brewster en a quatre, deux filles et deux garçons prénommés Poet Sienna, Jagger Joseph, Lyric Sonny et Story (16, 13, 7 et 5 ans). Tous sont nés de son mariage avec Jason Goldberg. Le couple s'était uni le 25 octobre 2008 et s'est séparé en 2020. Soleil Moon Frye a demandé le divorce.