Sonia Dubois larguée après 22 ans de mariage : "T'es moche, grosse et imbaisable", les propos choc de son ex

Elle a fait les beaux jours d'émissions telles que Frou-frou ou encore C'est mon choix dans les années 1990. Depuis, Sonia Dubois se fait plus discrète. En effet, il est rare de voir son visage à l'antenne d'une émission. Et ce retrait du monde médiatique s'explique par une bien triste raison. En octobre 2014, la star des régimes s'était livrée à coeur ouvert sur le plateau de Salut les terriens auprès de Thierry Ardisson. L'occasion pour elle de révéler avoir vécu de terribles moments.

Tout a commencé par un mal-être lié à son physique. Sonia Dubois ne se sentait pas à son aise dans ce corps qu'elle considérait alors trop loin des critères de beauté en vogue. C'est à ce moment que la journaliste a pris la décision de se faire soigner en clinique spécialisée où elle s'est délestée de 60 kilos. Une perte de poids impressionnante qui lui a valu quelques critiques du public qui l'avait alors lâchée. Elle qui incarnait les rondeurs à merveille n'était désormais plus la même pour eux... Ce grand changement physique, elle l'avait entrepris aussi à cause de mots durs qu'elle a dû encaisser malgré elle. Son mari de l'époque, Christophe, avait pris la décision de la quitter après 22 ans d'amour, lui reprochant d'être "moche, con, grosse et imbaisable" !

Des années plus tard, Sonia Dubois relativisait. "Je lui ai dit aussi des horreurs, avait-elle lancé sur le plateau de l'émission à succès. Ça finit toujours mal." Une rupture survenue alors qu'elle était en pleine descente aux enfers. Elle qui avait connu la gloire n'était alors plus personne pour les téléspectateurs. "J'ai dormi sur les bancs, j'ai dormi dans ma loge de théâtre", avait-elle raconté, révélant avoir été à la rue durant un temps. Et de conclure à l'époque qu'il était mieux pour elle d'être "grosse et célèbre que mince et oubliée".

Aujourd'hui, tout va mieux pour la maman d'Hippolyte (13 ans). Elle a publié plusieurs recueils alimentaires à propos de sa perte de poids et proposant des conseils afin de garder la ligne. Aussi, elle continue le théâtre, où elle est apparue pour la dernière fois en 2018 dans la pièce Les Frangines de Bruno Druart.