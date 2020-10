Sonia (Les Reines du shopping) amaigrie de 63 kilos : photos bluffantes de sa perte de poids !

Cristina Cordula propose un nouveau défi dans Les Reines du shopping depuis lundi 26 octobre 2020. Ophélie, Chloé, Mariama, Angèle et Sonia tentent de proposer des looks dans le thème imposé, à savoir "soirée entre filles". Pour cette semaine spéciale Ch'tis, la jolie Sonia se démarque. Il faut dire que la jolie brunette n'a pas toujours été celle que l'on voit à l'écran.

"Il faut savoir que je suis une très grande compétitrice. En un an, j'ai perdu 63 kilos !", lance la jeune femme de 27 ans devant les caméras de M6 dans Les Reines du shopping. Et sur les réseaux sociaux, elle en dit et montre un peu plus sur cette incroyable perte de poids.

Pour Sonia, tout a commencé il y a maintenant plus de deux ans, le 15 octobre 2018. Cette responsable d'un magasin de baskets a pris la décision de changer d'apparence. C'est ainsi qu'elle a subi, comme l'ancienne starlette de télé-réalité Loana et le comédien Laurent Ournac, une sleeve gastrectomie, une opération visant à réduire la taille de l'estomac et à terme l'appétit.

Très rapidement, au fil des semaines puis des mois, Sonia a vu sa silhouette évoluer. Elle s'est délestée de 25 kilos, puis 40 kilos avant de finalement perdre 63 kilos plus d'un an après l'intervention. Sur son compte Instagram, la belle partage des montages photos avant/après sa perte de poids. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la différence est bluffante ! Sur certains clichés, Sonia est même méconnaissable.

En 2019, près d'un an après sa sleeve, la jeune femme expliquait pesait entre 58 kilos et 60 kilos. "Je varie. J'ai des vergetures mais rien de grave. Je m'en sors plutôt bien au niveau de la peau", expliquait-elle. Et, visiblement très fière de sa nouvelle silhouette, Sonia a ajouté : "Ne jamais oublier d'où l'on vient. Plus jamais ça !"

Rendez-vous dès 17h25 sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping avec Cristina Cordula.