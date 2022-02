Sonia Rolland et Lola Dewaere radieuses au Festival de Luchon, les prix décernés

Par Liane Lazaar Rédactrice Liane Lazaar est rédactrice web rattachée au pôle TV de Purepeople.com. Elle connaît autant le parcours de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 que les derniers rebondissements des candidats de télé-réalité et a un goût prononcé pour les histoires de coeur.

106 photos

Au terme de six jours de projections, le Festival de Luchon se clôture ce dimanche 13 février 2022 en présence de plusieurs personnalités nommées. Sonia Rolland a notamment fait sensation dans un look montagnard chic, non loin de David Mora ou encore André Dussollier.

Depuis le lundi 7 février, la ville de Luchon a retrouvé l'agitation de son festival avec la présence physique de toutes les équipes des projets télévisuels en compétition. Un véritable vent de fraîcheur pour cette commune enneigée après une édition 100% numérique organisée l'an dernier en raison de l'épidémie de coronavirus. Les personnalités sont en effet nombreuses à avoir fait le déplacement pour assister aux projections toute la semaine de ce 24e festival jusqu'à ce samedi 12 février lors de la cérémonie de clôture. Avant le verdict du jury présidé par Mireille Dumas, elles sont nombreuses à être passées sous l'objectif des photographes de l'événement. Sonia Rolland a notamment volontiers pris la pose, elle qui venait défendre sa série policière Tropiques criminels avec sa partenaire de jeu Béatrice de la Boulaye. L'ancienne Miss France s'est parfaitement fondue dans le décors de la montagne, emmitouflée dans un élégant manteau et munie d'un bonnet pour contrer le froid. (Voir notre diaporama). À quelques pas se trouvaient également David Mora, Elodie Frenck, Cassiopée Mayance, Anne Coesens, Lola Dewaere, Anne Richard, Emmanuel Sapolsky, Xin Wang, Constance Gay, Claire Borotra, Manue Fleytoux, Charlotte Gabris, Stéphane Blancafort, Yaëlle Trulès, Nathan Dellemme, Christophe Héraut, Samuel Allain Abitbol, Agathe Bonitzer, Isabelle Doval ainsi qu'André Dussollier. Le célèbre acteur a d'ailleurs reçu une distinction d'honneur pour la fiction Juliette dans son bain. Lors du festival, c'est surtout la série Deux femmes qui a été particulièrement distinguée en recevant trois prix, dont celui de la meilleure réalisation. Le court-métrage Je voudrais qu'on m'efface signé Eric Piccoli a également reçu trois récompenses, dont celle du meilleur programme court et de la meilleure fiction francophone étrangère. Le palmarès complet : Fictions Excellent pyrénéenne de la fiction unitaire : DEUX FEMMES Excellent pyrénéenne de la série 52' : FACE À FACE Prix du programme court : JE VOUDRAIS QU'ON M'EFFACE Excellent pyrénéenne de la fiction francophone étrangère : JE VOUDRAIS QU'ON M'EFFACE Prix d'interprétation pour un duo : Julie de Bona et Julien Boisselier dans MISE À NUE et Odile Vuillemin et Agathe Bonitzer dans DEUX FEMMES Prix du Meilleur Espoir Féminin : CASSIOPEE MAYANCE dans Et doucement rallumer les étoiles Prix du Meilleur Espoir Masculin : SAMUEL ALLAIN-ABITBOL dans J'irai au bout de mes rêves Prix de la Réalisation : ISABELLE OVAL pour Deux femmes Prix du Meilleur Scénario : FLORENCE LAFOND ET ERIC PICCOLI pour Je voudrais qu'on m'efface Prix de la Meilleure Musique Originale : PHILIPPE SARDE pour Juliette dans son bain Prix sans drône : JE VOUDRAIS QU'ON M'EFFACE Prix du Public de la fiction unitaire : ELLE M'A SAUVÉE Prix du Public de la série fiction : PANDORE Prix du Public du programme court : DETOX Prix du Public de la websérie : BORDERLINE Documentaires Prix spécial du webdocumentaire : TIEK ÇA Prix du public du webdocumentaire : ON NE TUE JAMAIS PAR AMOUR Prix spécial culture : GEORGES PEREC, L'HOMME QUI NE VOULAIT PAS OUBLIER Prix spécial sciences : LE MESSAGE DES PAPILLONS Prix spécial géopolitique : ASIE PACIFIQUE, LA NOUVELLE POUDRIÈRE Prix spécial nature/environnement : NOUVELLES GRAINES Prix spécial sociétés : AUX 4 VENTS Prix spécial histoire : LES INCORRECTES, ALICE MILLIAT ET LES DÉBUTS DU SPORT AU FÉMININ Prix de la Réalisation/Montage: VERTIGES Prix de l'originalité du sujet : ALFRED ET LUCIE DREYFUS, JE T'EMBRASSE COMME JE T'AIME Prix du public du documentaire : ALFRED ET LUCIE DREYFUS, JE T'EMBRASSE COMME JE T'AIME Mention spécial du jury : VERTIGES Prix excellent pyrénéenne du documentaire : L'ODYSSÉE D'HUBBLE, UN ŒIL DANS LES ÉTOILES La 24e édition du festival des créations télévisuelles de Luchon s'achève de dimanche avec la projection des créations primées.