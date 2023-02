Sonia Rolland séparée de Jalil Lespert : pourquoi ont-ils rompu ? La raison dévoilée sans tabou

Ils ont formé un couple emblématique pendant près d'une décennie mais ont fini par prendre deux chemins différents. Pour le meilleur. Sonia Rolland célèbre le 11 février 2023 ses 42 ans dans les bras d'un autre homme. Pour autant, la comédienne, héroïne de la série Tropiques Criminels, n'est absolument pas en mauvais termes avec son ancien compagnon. Ces deux-là entretiennent même, de source sûre, de très bons rapports. Pour leur propre bien, mais aussi pour celui de Kahina, la fille qu'ils ont eu ensemble et qui a désormais 12 ans - Sonia Rolland est également maman d'une grande Tess, 16 ans.

Le 23 octobre 2018, Jalil Lespert annonçait, le premier, la fin de leur idylle. "Après neuf ans d'amour. Une nouvelle vie, une nouvelle direction, écrivait-il. Merci pour ces belles années partagées de joie, de construction et d'apprentissage. Reste à jamais entre nous un lien indéfectible, notre fille. Nos chemins se séparent mais, grâce à elle, notre avenir restera d'une manière ou d'une autre commun." Cette décision, pourtant, c'est Sonia Rolland qui l'avait prise. Juste avant que leur rupture ne soit officielle, elle était partie s'isoler quelques temps en Espagne, à Ibiza, avant de rentrer pour mettre un point presque final à cette romance.

Me séparer était devenu une évidence

Si elle avait préféré se séparer de Jalil Lespert, c'est parce que Sonia Rolland a pour habitude de tout donner quand elle est amoureuse. Sans pour autant se préserver. "La construction et la stabilisation de notre couple me demandaient une énergie folle, assurait-elle. Les gens me demandaient pourquoi je maigrissais. Je me consumais de l'intérieur, j'étais en train de m'éteindre, déçue de me rendre compte à quel point je donnais de mon temps et de mon énergie sans recevoir autant en retour, racontait-elle à Paris Match. J'ai beaucoup réfléchi et fait le point sur ma vie. Me séparer était devenu une évidence. Jalil et moi étions devenus des potes. Entre ses tournages et mes projets, nous nous sommes éloignés."

Un mal pour un bien pour les deux ex qui ont, tous deux, retrouvés l'amour depuis. Sonia Rolland a décidé de vivre heureuse en vivant cachée, en n'évoquant que peu son nouveau compagnon. Quant à Jalil Lespert, il poursuit lui aussi une brillante carrière tout en ayant le soutien de sa chérie Laeticia Hallyday, qu'il aime depuis le mois d'octobre 2020. Tout est donc bien qui finit bien...