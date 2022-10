Sonia Rolland en couple avec un amour de jeunesse : ses révélations sur un possible 3e enfant

Carton plein pour la série Tropiques Criminels, qui a explosé tous les records d'audience lors du lancement de sa 3e saison, le 30 septembre dernier sur France 2. Dans ces épisodes inédits, Mélissa Sainte-Rose, le personnage interprété par Sonia Rolland, se lâche comme rarement. Côté coeur, elle va notamment tenter de nouvelles expériences, dont quelques sorties de route et une relation avec un jeune homme de 20 ans. Un plaisir malicieux pour la comédienne, qui en amour, est plutôt stable.

Sonia Rolland, que l'on a longtemps vue au bras du réalisateur Jalil Lespert, a effectivement trouvé chaussure à son pied après plusieurs mois de célibat. L'élu de son coeur ? Une personne qu'elle avait déjà croisée il y a bien longtemps. "Je vis une histoire magnifique avec un amour de jeunesse, d'il y a dix-huit ans, explique-t-elle au magazine Télé Loisirs. Franchement, je le souhaite à tout le monde tellement c'est beau et fort. C'était une évidence depuis plusieurs années. Quand on a officialisé notre couple, nos amis nous ont dit : 'Enfin, vous êtes ensemble !' On se soutient mutuellement et on se comprend complètement, parce qu'on se connaît depuis si longtemps."

Avec Jalil Lespert, Sonia Rolland avait eu une fille, Kahina, qui célébrera bientôt ses 12 ans. L'actrice a également une fille aînée de 15 ans, Tess, issue de sa relation avec Christophe Rocancourt. Pour autant, elle ne semble pas réticente à l'idée de retrouver les biberons et les couches par amour. "Peut-être pas tout de suite, mais je ne me suis jamais fermée à cette idée, assure-t-elle. Il faut vraiment que ça se présente comme une évidence. Par ailleurs, j'adorerais que Mélissa tombe enceinte dans Tropiques criminels. Je l'ai évoqué mille fois avec la production et les auteurs. De plus en plus de femmes ont un enfant à la quarantaine, âge auquel on aborde différemment la maternité. Il y aurait beaucoup à raconter là-dessus." Fiction ou réalité, on risque donc de voir, prochainement, Sonia Rolland avec un joli ventre rond..