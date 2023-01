Sonia Rolland : Sa fille Tess est une magnifique adolescente, la ressemblance avec sa mère est frappante

Sonia Rolland n'est pas peu fière de ses enfants. À commencer par la première de ses filles, Tess, qui célèbre en ce vendredi 13 janvier son 16e anniversaire. À cette occasion, l'ancienne Miss France élue en 2000 ainsi que Miss Bourgogne un an plus tôt, s'est fendue d'une publication sur Instagram, réseau social sur lequel elle compte pas moins de 143 000 followers.

Sur le premier cliché à découvrir ci-dessous, on peut apercevoir la jeune fille sur un plateau de tournage en extérieur, avec la mer et des palmiers en toile de fond, tenant un clap. Peut-être s'agit-il d'un enregistrement de la série Tropiques Criminels, dans laquelle Sonia Rolland joue depuis 2019 ? Ce qui est sûr, c'est que la quatrième saison est attendue courant 2023, et que les trois premières ont littéralement cartonné en terme d'audience, se classant régulièrement parmi les meilleures soirées de la chaîne France 2. Sonia Rolland devrait, elle, continuer d'y camper le personnage de la commandante Mélissa Sainte-Rose.