Sonia Rolland maman : pause tendresse avec ses deux filles, déjà si grandes !

On ne sait rien de son mystérieux chéri, si ce n'est qu'il s'agit d'un homme "doux, sensible et très drôle", qui ne travaille pas du tout dans le même milieu professionnel que Sonia Rolland. "Il me soutient dans mon émancipation en tant que femme et mère, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Gala. Il est du genre à crever l'abcès dès qu'il y a un problème. Je n'ai rien à régir dans sa vie et au contraire, il facilite la mienne. Je suis très heureuse". Discrète à propos de cette nouvelle idylle, la comédienne a toutefois présenté Monsieur à ses filles, plusieurs mois après leur rencontre : "Pour m'ouvrir sur ma relation, j'ai attendu qu'elles en formulent l'envie. Un jour sur le chemin de l'école, Kahina m'a dit que ça lui ferait plaisir que je sois amoureuse." Qui sait, une petite soeur ou un petit frère pourrait, un jour, pointer le bout de son nez...