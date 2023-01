Sonia Rolland, Benjamin Millepied et son fils, la nouvelle copine de Neymar : du très beau monde pour le match du PSG

Malgré les absences remarquées de Kylian Mbappé et son grand copain Achraf Hakimi, qui rentrent de leurs vacances très médiatiques à New York, le Parc des Princes avait fait le plein ce 11 janvier pour la venue du SCO Angers, l'actuel dernier du champion. Malgré cette rencontre pas très équilibrée sur le papier, les Angevins ont vendu chèrement leur peau, mais on finit par s'incliner 2 buts à 0, avec une réalisation de l'inévitable Lionel Messi. Revenu il y a quelques jours après des vacances méritées suite à sa victoire en Coupe du monde avec l'Argentine, il montre qu'il est déjà très en forme malgré le peu de préparation dont il a bénéficié.

Pour assister au retour de la légende du football, le stade du Paris Saint-Germain était plein comme un oeuf et les stars se sont déplacées pour l'occasion. L'ancienne Miss France devenue actrice de talent Sonia Rolland était présente et elle a visiblement passé un très bon moment. Casquette gavroche sur la tête, elle a affiché un beau sourire pendant la rencontre. Le danseur star Benjamin Millepied était également de la partie et il était accompagné de son fils, Aleph, qu'il a eu avec sa femme, Natalie Portman (toutes les photos du match sont à retrouver dans le diaporama).

Les habitués au rendez-vous, un acteur très populaire repéré

Présent sur le terrain, Neymar a certainement eu un petit coup de motivation supplémentaire, puisque sa nouvelle copine Bruna Biancardi était dans les tribunes pour l'encourager. Parmi les habitués du Parc, on a bien sûr pu retrouver Jamel Debbouze ou encore l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, tout comme le médecin star, Michel Cymes, venu avec son fils. L'acteur Vincent Lacoste, que l'on voit énormément au cinéma en ce moment, ou encore Elie Semoun complètent ce parterre de stars venus soutenir le PSG hier soir.

Encore une belle soirée dans la capitale ce 11 janvier avec une belle victoire des Parisiens, devant un public bien garni et qui a encore assisté à une victoire des coéquipiers de Lionel Messi !