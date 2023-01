Kylian Mbappé faussement incognito en plein Times Square, la star des Bleus déclenche l'hystérie à New York !

Si certains se demandent à quel niveau se situe le côte de popularité de Kylian Mbappé outre-Atlantique, on vient tout juste d'en avoir la réponse ! Après une Coupe du monde d'un autre monde et un triplé en finale, la star du Paris Saint-Germain est rentrée déçue d'avoir échoué en finale, mais sans prendre un seul jour de repos. Alors qu'un match de Coupe de France se profile cette semaine, son club a permis à lui et son coéquipier Achraf Hakimi de prendre quelques jours de repos. Les deux hommes âgés de 24 ans ont donc décidé de s'envoler en direction de New York, mais malheureusement, lorsqu'on est aussi connu, difficile de se balader tranquillement dans les rues de la ville.

Sauf que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont trouvé la solution, ou presque, comme le Français l'a montré sur son compte Instagram. Suivi par plus de 93 millions d'abonnés, le joueur, très ciblé par les Argentins après la finale, a publié une série de photos sur lesquelles on peut le voir en plein Times Square en compagnie du footballeur marocain et d'un autre ami. Les deux footballeurs portent des cagoules intégrales, ce qui leur permet de passer totalement incognito au milieu de la foule ! "NYC", écrit le grand frère d'Ethan Mbappé, en ajoutant un emoji qui rigole, preuve que son petit accoutrement en mode camouflage a parfaitement fonctionné. Malgré tout, quelques anonymes ont reconnu les deux sportifs, comme on peut le voir sur une vidéo rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.